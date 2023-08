FOTOD | Asser põhjendas Eametsa vallandamist: ta on teinud tõsiselt keeruliseks kõikide oma kolleegide töö

Toomas Asser ütles, et Raul Eamets sõlmis Pere Sihtkapitali sihtasutusega koostöölepingu õigusvastaselt, rikkudes ka kooli sisereegleid. „Arvestades kogu rikkumiste paketi tõsidust, on meie edasise koostöö jätkumine mõeldamatu.“ Kuna Eamets sõlmis lepingu sihtasutusega, mille nõukogu liige ta ise on, siis rikuti korruptsioonivastasest seadusest tulenevaid toimingupiiranguid.

Asseri sõnul sõlmiti sihtasutusega näilik leping, näidates ülikooli selle uuringu algatajana, mida see tegelikult ei ole. Seega peteti rahvastikuregistrist välja inimeste eraelulised andmed, mille küsimiseks polnud sihtasutusel õiguslikku alust, selgitas Asser.

Samuti paneb Asser Eametsale süüks, et viimane jättis lepingu ülikooli andmebaasidesse kandmata ehk varjas seda.

Eamets ei taganud, et uuringul oleks Tartu ülikooli inimuuringute eetika komitee kooskõlastus ja luba. „Raul Eamets on teadlikult ja sihilikult eiranud lepingu sõlmimise keeldu, kuigi õigusnõunik ütles maikuus, et seda pole alust sõlmida.“

„Eamets on teinud tõsiselt keeruliseks kõikide oma kolleegide töö, kes teevad sõltumatuid teadusuuringuid,“ rõhutas Asse. „Tõsiselt on kahjustada saanud teadlaste renomee ja on kuritarvitatud Eesti elanike usaldust, ja selle tagasisaamine on jäetud akadeemilise kogukonna õlgadele.“

Asser selgitas, et Eametsa tööleping lõppeb kolme kuu pärast ehk novembris. Ülikooli rektori sõnul ütles ta Eametsale dekaani positsioonil jätkamise kohta, et see ei ole mõeldav. Pärast mõnetunnist mõtlemist otsustas Eamets sellest mitte ise loobuda. Asser allkirjastas pöördumise sotsiaalteaduskonna nõukogu poole. Ilmselt neljapäeval on Eametsa dekaaniks olemise umbusalduse küsimus sotsiaalvaldkonna nõukogu päevakavas. Asseri sõnul oli Eametsal nende kohtumise ajal hoiak, et dekaani ametist lahkumisest piisab ja see olnuks proportsionaalne meede. „Kui me vaatame, seda kogu loendit toimunust, siis on kohatu kasutada sõna ebaproportsionaalne,“ arvas Asser.

Küsiti, kuidas inimesed saavad kindlad olla, et sellist asja pole varem juhtunud?