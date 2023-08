TÖÖKIUS TERVISHOIUS | Kui suhtumine on stiilis, et töö tuleb igal juhul ära teha, kannatab kõige enam töötaja

Töökius kuulub psühhosotsiaalsete tegurite hulka, seetõttu on töökiusu keeruline tõestada ning töötajal teemat tõstatada. Õe ülemusteks on õendusjuht ja osakonna juhataja (tavaliselt arst), töökaaslasteks teised õed ja hooldustöötajad ning kolleegideks veel paljude erinevate erialade esindajad. Neil kõigil on oma ootused õe tegevuse suhtes ning meeskonna rahulolu nimel tuleb pingutada kõigil.