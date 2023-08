VAIMNE TERVIS KLASSIRUUMIS | Aasta klassiõpetaja Kaja Kivisikk: tagasiside aitab õpetajal end kõrvalt vaadata ning vajadusel ka muuta

Õpetajatelt oodatakse, et nad on valmis tagama kõigi heaolu, kes ühes nendega klassiruumis viibivad. Kuidas on aga ühe õpetaja psühholoogiline valmisolek tegelikult, kui oluline on õpilaste tagasiside õpetajatele ning mida teha, kui last saadab koolist saadud traumeeriv kogemus?