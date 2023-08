OLEG SAMORODNI | Pingete kasv Valgevene-Poola piiril viitab, et Kreml on otsustanud NATO elujõulisust praktikas testida

Üks lugeja kirjutas mulle Facebookis: „Venemaa poolt tehakse väga õudseid ja valesid asju, millele on vaja aktiivselt reageerida. Minul näiteks aitasid need droonirünnakud taas märgata, et sel teemal on vaja ikka jätkuvalt aktiivne olla. Ja et Venemaa käitub jätkuvalt nagu tüüpiline kurjategija - ise teeb väga jõuliselt liiga, aga kui kohut mõistetakse, siis arvab/väidab, et hoopis neile tehakse liiga. Mis siis ikkagi oleks realistlik lahendus, et Venemaa tegevus kiiremini lõpeks?“