FOTOD KOHTUST | Mailis Reps ilmus küll kohtusse, kuid istung kuulutati kinniseks

Endise haridusministri Mailis Repsi istung kuulutati kohe kohtupäeva hommikul kinniseks, sest lahendamist vajas „korralduslik küsimus, mis on seotud süüdistatava alaealiste lastega.“ Ei ole teada, mida täpselt ajakirjanike jaoks suletud kohtuuste taga arutatakse, kuid see võib olla seotud sellega, et Reps tõi talvel ilmale kaksikud. Seetõttu on kohtupidamine mitu kuud edasi lükkunud.