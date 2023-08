VIDEO | Riigikogu erikomisjon lahkas presidendi kantselei rahaskandaali. Toomas Sildam tunnistab: elasin ennast välja vale inimese peal

Lühidalt kokkuvõttes suundus vestlus Saksi sõnul sinna, et valitsusel on terve pakett seadusi, mis oleks vaja presidendi poolt kiiresti välja kuulutada, sest nende jõustamise tähtaeg saabus. Vestluses seoti kaks teemat kokku viisil, et täiendavad vahendid võimaldaksid kiiremini töötada. „Nentisin, et selline vestlus ei ole kohane, tundsin ennast häiritult sellest ja lõpetasimegi minu mäletamist mööda vestluse selle nentimisega, et neid asju ei ole kohane kokku siduda,“ sõnab Saks.

Vabariigi presidendi sisenõunik Toomas Sildam mainib esmalt, et sisenõunik ei tegele vabariigi presidendi kantselei eelarve küsimustega. Kantseleis oli teada, et direktor Peep Jahilo oli rahandusministrile saatnud e-kirja, kas on üldse mõtet esitada ametlikku taotlust lisaeelarve saamiseks. Sildami hinnangul on loomulik, et töö tõttu kohtuvate ja asjassepuutuvate isikute käest võib ikka hinnangut küsida.

Sildam otsustas täpsustada kuuldud infot, et riigikogul võib tekkida ajalisi probleeme otsuste vastuvõtmisel. Ta helistas enda pikaajalisele tuttavale rahandusminister Mart Võrklaevale pärast tööpäeva lõppu. Sildam tunnistab, et tõstatas kõnes ka rahataotlusega e-kirja teema: „Ütlesin tõesti, et Peep Jahilo on saatnud sulle ühe meili, suhtuge sellesse tõsiselt, meil on mure.“

Frustratsioon ja terav huumor

Sildam kinnitas ka kaitsepolitseiametis kantsler Saksaga toimunud vestlust, kus uuris taotluse edenemist. „Küsisin, et anna inimlikult nõu, mida me tegema peaksime, et tegelikult meil on tõesti probleem riigipea tegevuse korraldamisel,“ sõnab Sildam. Saksa hinnangul taotlust ei rahuldata.

„Kindlasti väljendasin oma frustratsiooni, tegin seda teravalt, oli ka musta huumorit,“ kirjeldab Sildam. „Olukord tundus mulle kui presidendi kantselei töötajale natuke alandav, et me niimoodi, käsi pikal, käime seda raha küsimas. Kindlasti ei pakkunud ma mingit tehingut.“

Sildam möönab, et elas tõesti enda frustratsiooni välja vale inimese peal. „Eks me kõik kasuta ühes samas vestluses erinevaid teemasid.“ Ta lisab, et on tõesti mitme inimesega suhelnud ühe vestluse jooksul mõlemal teemal, ent ei ole tekitanud nende vahele sõltuvusseost ega pakkunud mingit tehingut.