OTSE | Riigikogu erikomisjonis annavad aru Toomas Sildam, Mart Võrklaev ja Merike Saks

Presidendi kantselei pöördus mais rahandusministri poole palvega saada 360 000 eurot lisaraha, kuid seda ei rahuldatud. Juunis tegeles riigikogu mitme vastaka seaduseelnõu – erinevad maksumuudatused ja abieluvõrdsus – vastuvõtmisega. Postimehe väitel hakkasidki ametnikud ja poliitikud sel ajal saama kõnesid, kus seoti kokku kantselei esitatud rahataotlus ja samal ajal riigikogus vastuvõetud seaduseelnõude väljakuulutamine.

Rahandusminister Mart Võrk

laev (Reformierakond) täpsustab, et arutas presidendi kantselei juhi Peep Jahiloga lisaraha taotlust 15. maist 14. juunini meili teel. „Samas ajavahemikus jõudsid minuni signaalid vestlustest, millest kirjutas ka Postimees ja milles anti mõista, et seaduste väljakuulutamine ja lisataotluse rahuldamine on omavahel seotud,“ ütleb Võrklaev.

Võrklaev andis rahastamisega seotud otsusest Jahilole teada enne jaanipäeva. „Muuhulgas märkisin, et minu hinnangul on selline tegevus ebaeetiline ega jätnud mulle muud valikut, kui jätta lisataotlus rahuldamata. Minu soov oli, et presidendi kantselei teeks sellest juhtumist omad järeldused ning sellised asjad enam ei korduks,“ ütles Võrklaev.