MÜSTEERIUMID VENEMAALT | Karmo Tüür: süvariigile lisandus mõiste: süvainimkond. Kes seda tõsiseltvõetavaks peab, mingu häbenegu

Ei ole piire inimfantaasial, kui ta soovib enda tegudele või tegevusetusele otsida vabandusi. Mõistet „süvariik“ on kuulnud vast igaüks, „süvarahvast“ on kohanud ilmselt vähesemad, nüüdseks on valmis stantsitud ka mõiste „süvainimkond“. Aga kõigest järgemööda.