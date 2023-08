Pere Sihtkapital: isikute andmed on kaitstud

„Vastavalt isikuandmete liigitusele kuuluvad need tavaliste, mitte tundlike ega eriliiki isikuandmete alla. Andmed on väljastatud ja hoitakse krüpteeritud kujul, ligipääsuga ainult sihtkapitali juhatuse liikmetele, kes on andmete eest vastutavad isikud (käesoleval juhul üks isik) ja võivad andmeid kasutada ainult nende uuringute teostamiseks, milleks andmed on küsitud. Vastavalt seadusele kehtib juhatuse liikmetele teistest töötajatest oluliselt ulatuslikum isiklik vastutus, mis annab lisaks lepingulistele, moraalsetele, tehnilistele ja muudele meetmetele täiendava garantii andmetega hoolikaks ümberkäimiseks,“ teatas Pere Sihtkapital.

Kuni viimase ajani on neil olnud teadmine, et andmed on uuringu jaoks väljastatud korrektsel õiguslikul alusel, selgub Hillar Peterseni saadetud kirjast.

„Registrist andmete väljastamise aluseks on Pere Sihtkapitali leping Tartu Ülikooliga. Registrist andmete pärimine toimus nii sihtkapitali kui ülikoolipoolse esindaja Raul Eametsa teadmises, et koostööleping on õiguspärane ning taoline koostöö on mõistlik uuringute läbiviimiseks. Seetõttu on kuni viimase ajani kehtinud teadmine, et andmed on väljastatud korrektsel õiguslikul alusel. Muud väited on alusetud spekulatsioonid.“