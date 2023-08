Maris Lauri soovib erikomisjonis arutada Solmani rahaeraldust Pere Sihtkapitalile

„Aasta alguses eraldas toonane riigihalduse minister Riina Solman Pere Sihtkapitalile 250 000 eurot. Selgust vajab, miks ja millistest vahendistest Solman selle raha eraldas. Perepoliitika on teatavasti sotsiaalministeeriumi, mitte rahandusministeeriumi vastutusala,“ selgitas Lauri. Samuti vajab Lauri sõnul vastust küsimus, kas rahaeraldusele eelnes konkurss ning millistel põhjustel eraldati raha just Pere Sihtkapitalile.

Lauri viitas ka hiljuti selgunud asjaolule, et Pere Sihtkapital on uuringute läbiviimisel rikkunud mitmeid reegleid ja ei saa ka välistada, et seadust. „Seega on võimalik, et riigieelarvelist raha on kasutatud seaduserikkumise läbiviimisel, halvemal juhul seoses kuriteoga,“ märkis Lauri.