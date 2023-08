LASTETUTE NAISTE UURING | Mario Kadastik: küsimus pole, kas Eamets peaks vallandatud saama, vaid kas menetlus on kriminaalkorras

Ma ei saa teadlasena vait olla lahvatanud pere sihtkapitali skandaali vaates. Miks? Sest see on räige hoop kogu teadlaskonna usaldusväärsusele, kirjutab poliitik ja teadlane Mario Kadastik skandaalist, kus Isamaaga seotud rahvastikupoliitika mõttekoda Pere Sihtkapital sai Tartu Ülikooli nime kasutades rahvastikuregistrist tuhandete lastetute ja paljulapseliste Eesti naiste andmed, et saata neile terava kriitika alla sattunud küsimustik.