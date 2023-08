Kus korraldada koolitus või seminar? Viimsis asuv Harmoonikum pakub häid ruume, tervislikku toitu ja lõõgastavat ökospaad!

Niisiis korraldabki hea tööandja oma töötajatele aeg-ajalt seminare või koolitusi, et pakkuda neile uusi teadmisi või värskendada olemasolevaid. Üks ideaalne paik, kus koolitusi korraldada, on Viimsi – kui ühelt poolt asub see pealinnale tõeliselt lähedal, siis teisalt sõidetakse oma tavalisest keskkonnast välja. Uus keskkond avab võtme produktiivsusele. Viimsis asub ka populaarne koolituspaik Harmoonikum, kuhu saab mugavalt tulla oma autoga (parkimine on tasuta).

Harmoonikum paikneb Viimsi mõisa Karjakastellis Brigitta kloostri aegadel ehitatud müüride vahel. Need on rajatud ennemuistse tarkuse alusel hea energiaga paika, mis tähendab, et ei ole veesooni ega muud edenemist halvavat. Harmoonikumis muutuvad inimesed avatumaks, positiivsemaks, loovamaks. Lisaks heale aurale on majas palju võimalusi: saab teha grupitööd eraldi ruumides; samas majas valmib värske Eesti terviktoit, mis toetab tervist ja aju tööd ning võimalikud on mõnusad liikumispausid pangaastangu kergliiklusteel kui kastelli aias. Muuseas, kastelli aias uitavad ringi ka kanad!

Harmoonikumis saab teha nii akadeemilisi koolitusi (olemas wifi, laserprojektor) kui kujundada ruum vajadustele vastavaks. Saab istuda laua ümber (U-kujuliselt, gruppidena või teatristiilis) või hoopis lamada mattidel. Miks mitte korraldada ka sauna- ja toidukoolitusi?

Maja teised ruumid on multifunktsionaalsed – on leivaahjuga söögisaal, kaminasaal ja protseduuride ruumid. Lisaks on olemas aed, kus istumisruumi 40 inimesele.

Kuna Harmoonikum pakub mitmekülgsust, on selle üles leidnud nii väikesed koolitusfirmad kui ka suured riigiasutused.