OTSEBLOGI | Ukraina ründas Kertši silda, mis ühendab Krimmi Venemaaga

Krimmis oli Kertši silla läheduses kuulda plahvatusi. Plahvatused olevat toimunud Kertši ümbruses, kust läheb okupeeritud Krimmist sild Venemaale. Ametnikud peatasid liikluse üle silla.

Sügis tuleb Ukraina välisminister Kuleba sõnul Ukrainale keeruline, sest mõned riigid kallutavad Ukrainat Venemaaga läbirääkimistele.

Moskva kaitseministeeriumi teatel kukutasid nad okupeeritud Krimmi poolsaare kohal alla 20 drooni. Ohvreid ega purustusi droonide hävitamine piirkonnas ei tekitanud. Viimastel nädalatel on kasvanud 2014. aastal Venemaa poolt ebaseaduslikult okupeeritud Krimmile korraldatavad droonirünnakud. Ukraina president on hoiatanud, et „sõda naaseb Venemaa territooriumile“.

Volodõmõr Zelenskõi pidas täna Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu koosoleku, mille käigus keskendus ta Ukraina sõjaväe värbamiskeskuste piirkondlikele juhtidele. Ta märkis, et mitmes osakonnas on sõjaväekomissariaadi ametnike vastu algatatud juba 112 kriminaalmenetlust ja esitatud 33 kahtlustust. Zelenskõi ütles, et selle laialt levinud korruptsiooni lahenduseks on kõigi värbamiskeskuste piirkonnaülemate vallandamine.

Väidetavalt on Wagneri grupp 8. augustist Valgevenest Krasnodari kraisse ning Voroneži ja Rostovi oblastitesse toimetanud 500–600 oma töötajat. Vene allikad spekuleerivad, et Wagneri väed kavatsevad 13. augustil läbi viia teise etapi väidetavast Valgevenest lahkumisest, kuid väike rühm Wagneri instruktoreid jääb Valgevenesse sealsete vägede väljaõpetamiseks, kirjutab Sõjauuringute Instituut. Wagner otsustas Valgevenest lahkuda ilmselt seetõttu, kuna Lukašenka keeldus seda rahastamast, kui sai teada, et Venemaa ei maksa palgasõdurite vabariigi territooriumil viibimise eest, nagu ta ilmselt eeldas.

Venemaa jätkas neljapäeval oma surmavaid rünnakuid Zaporižžja linnale, tekitades uusi inimohvreid ja kahjustades tsiviiltaristut. Vähemalt üks inimene hukkus ja kuusteist sai vigastada. Kolmapäeval toimunud rünnakus hukkus kaks ja sai vigastada seitse inimest.

Arkadi Volož, kes asutas 1997. aastal Venemaal Yandexi, teatas neljapäeval: „Venemaa sissetung Ukrainasse on barbaarne ja ma olen sellele kategooriliselt vastu.“ Venemaa suurima internetifirma kaasasutaja avaldus on senistest üks silmapaistvaim Venemaa äritegelase kriitika Kremli sõjategevusele. Volož astus tegevjuhi kohalt tagasi ja lahkus direktorite nõukogust pärast seda, kui EL lisas ta 2022. aasta juunis sanktsioneeritavate nimekirja.

Vene sagenenud rünnakute tõttu alustasid kohalikud võimud tsiviilisikute kohustuslikku evakueerimist 37 asulast Harkivi oblastis Kupjanski rajoonis. Kupjanski linna sõjaväevalitsuse teatel paigutatakse elanikud ümber turvalisematesse Ukraina piirkondadesse. Varem teatas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnjehubov plaanist evakueerida piirkonnast üle 11 000 inimese, sealhulgas 600 last.