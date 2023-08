Piilume Eesti tulevikumetsa: kas kuused-kased jäävad ikka ellu?

Katsemetsas on soe ja niiske nagu hoogsama leiliõhtu järel poolenisti maha jahtunud Soome saunas ning palju puuke. Soe on selle pärast, et parajasti ongi palav päev. Niiske selle pärast, et teadlased piserdavad siin vett auruna õhku ja kastavad hoolsalt pinnast. Puuke aga tundubki olevat tänavu niivõrd palju, et halva õnne korral võib mõne saada külge ka trammipeatusest. Pole siis ime, et pooletunnise metsaskäigu järel tuvastab reporter kaks mikrokiskjat kere pealt parajat paika otsimas, kolmas jääb aga esialgu tähelepanuta. Tema reedab end päev hiljem, kui sisseimemiskoht sügelema hakkab.