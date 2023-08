SÕJAKOKKUVÕTE | ÜRO töötajate ja lastelaagri ööbimispaik sai tabamuse

Oblasti nukuvalitsus väidab, et hotelli kasutasid Ukraina armee poolel sõdiva Rahvusvahelise Leegioni liikmed. Kiievi sõnul tegutses selle ruumides tol hetkel aga hoopis laste suvelaager. Surma sai 66aastane õpetajanna ja viga 16 inimest, sealhulgas neli last. „Olen jahmunud uudisest, et hotelli Zaporižžjas, mida sageli kasutavad ÜRO töötajad ja meie kolleegid sõjast mõjutatud inimesi toetavatest valitsusvälistest organisatsioonidest, tabas Venemaa raketilöök,“ ütles ÜRO Ukraina humanitaarabi koordinaator Denise Brown Reutersile. „Olen selles hotellis ööbinud iga kord, kui Zaporižžjat külastan.“

Financial Timesi korrespondent Christopher Miller tõi esile, et märgata on, et Vene väed ründavad sõda kajastavate ajakirjanike puhkekohti. „Tekib muster… See järgneb Venemaa raketirünnakule selle nädala alguses Pokrovskis Družba hotellile ja rünnakule, mis tabas Ria Pizzat ja kahjustas selle kõrval asuvat Kramatorski hotelli. Kõik sellised kohad, kus ajakirjanikud käivad.“