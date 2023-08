SADA VARJUPAIGATAOTLUST PÄEVAS: kodutute migrantidega hädas New York plaanib parki telgid püsti panna

The New York Post kirjutab, et linnavõimud ei jäta neid siiski saatuse hooleks. Metropoli ummistanud migrantidele tahetakse rajada telklinnak, mis pakuks ulualust kahele tuhandele uustulnukale – käivad kuulujutud, et telklinnakut plaanitakse rajada ka linnasüdames asuvas kuulsas Central Pargis. Muidu ei mahuks need inimesed lihtsalt kuhugi ära. „Varjupaigataotlejaid tuleb iga päev sadade kaupa juurde ja meie süsteem on murdumas,“ tunnistab linnapea Eric Adams.