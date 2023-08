JUHTKIRI | Miks suhtuvad mõned meist laenamisse nagu väike laps vanemate käest kommiraha küsimisesse, mille tagasimaksmise võib unustada?

Kuid oluline on mõista, et laenamine peab olema äärmiselt teadlik, sest vastasel juhul võid end leida ilmsi õudusunenäost. Paraku on osal meist rahatarkus väga pinnapealne. Nagu näitavad ka Õhtulehe lood enda lõhki laenamisest, suhtuvad mõned meist laenamisse nagu väike laps vanemate käest kommiraha küsimisesse, mille tagasimaksmise võib unustada.