ÕÕVASTAV ÕNNETUS: koer lohises auto järel kui jahukott! „Nahk oli nii auklikuks kulunud, et luuotsad turritasid välja.“

10. augusti õhtupoolikul märkasid autojuhid Saue vallas hirmsat olukorda. Vanem härra juhtis kaubikut, mille järel lohises koer. „Esmalt arvati, et koer on juba surnud, sest mingit vastupanu ta ei osutanud,“ kirjeldab loomapäästja Heiki Valner Loomaveebis. Teised autojuhid andsid märku, et masin peatuks. „Uskumatu, aga raskelt vigastatud koer tõusis püsti ja suutis seista ilma kõrvalise abita mõnda aega isegi omal jalgel,“ kirjutab Valner.