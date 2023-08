Ehtne Windows 11 alla kümne euro? Jah, see on võimalik!

Kui Microsofti kodulehel tuleb Windows 11 eest välja käia keskeltläbi sada eurot, siis Godeal24 suve lõpu erimüügipakkumisel on selle hind kodukasutajale 9.98€ ja kontorivõrku 10.25€. Kuigi Godeal24 hinnad on Microsofti ametlikul lehel pakutavate hindadega võrreldes oluliselt madalamad, võite olla kindel toote kvaliteedis. Nimelt müüb Godeal24 OEM-litsentse. Need on litsentsid, mida pakutakse tavaliselt arvutitootjatele hulgikaubana masstoodangu jaoks. OEM-litsentsi miinus on asjaolu, et see on tavaliselt emaplaadiga seotud, nii et pärast aktiveerimist on sama litsentsi alusel keeruline paigaldada tarkvara teise arvutisse.