Urmas Reinsalu nõuab, et peaminister annaks presidendi kantselei skandaali kohta aru riigikogu erikomisjonis

„Peaminister esitas neljapäeval „Aktuaalses Kaameras“ väga tõsise süüdistuse, et varem võis olla tavapärane rahaga kauplemine seaduste väljakuulutamise üle, kuid praegu see aktsepteeritav ei ole. Peaminister peab oma sõnade eest vastutama ja andma selgituse. Kes on varem seadustega püüdnud nõnda kaubelda? Kas see kauplemine on siis olnud tulemuslik ja milliste seaduste puhul? Kellelt ta selle info sai?“ kirjutas Urmas Reinsalu sotsiaalmeedias.

„Niisugused varasemat riigi toimimist diskrediteerivad väited peaministri suust ei saa jääda lihtsalt õhku. Teiseks, peaminister viitas, et tal on omakorda mingid tõendid juhtunu kohta. Ta sai juhtunust oma sõnutsi teada jaanipäeva paiku ehk siis nädalaid pärast väidetavat rahandusministri vestlust. Mida ta selle infoga tegi? Pean oluliseks, et nende esitatud väidete valguses peaminister tuleks esmaspäeval eelarve kontrolli komisjoni ning annaks oma selgitused,“ nõudis Reinsalu.

„See ei ole ühe poole süüdistused teise poole vastu, vaid see on see, kuidas need asjad olid. Selle kohta on konkreetselt tõendid. Ma arvan, et see on üks selliseid asju, mis võib-olla aastaid tagasi oli tavapärane, aga praegu see tavapärane ei ole. Nagu ei ole samaoodi tavapärane misiganes kommentaaride tegemine näiteks töökollektiivides, mis varasemalt võib-olla oli aktsepteeritud,“ rääkis Kallas.