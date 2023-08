ÕL VIDEO | Kolonel Tarmo Kundla: väed paiknevad siseruumides, mis on muutnud tsiviiltaristu üha enam sihtmärgiks

Kolonel Tarmo Kundla rääkis, et kontaktjoon ei ole viimase nädala jooksul eriliselt muutunud ja jätkub kurnamissõda ja lokaalsed rünnakud. Initsiatiiv on praegu Ukraina relvajõudude käes.

Kundla ütles, et kuigi tegu on tänapäevase sõjaga kahe suure riigi vahel, siis igasuguse territooriumi vallutamisega kaasneb suuri kaotusi. Kuna kummalgi pole erilist ülekaalu, selgitab see paigalseisu. Kogu sõjategevus on koondunud kaevikusõjaks. Mõlema poole kaitseliinid on kõige tugevamad suurte maanteede läheduses, mis toimivad transpordikoridoridena.