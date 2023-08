Mart Võrklaev: presidendi nõunik Toomas Sildam on valetanud

Millest rääkis Võrklaev Jahiloga 21. juunil telefonis? „Minu jaoks oli veel küsimus, kas see sõnum või jutt on presidendi kantselei ametlik seisukoht või ühe inimese ebaõnnestunud omaalgatuslik tegevus? See oli ka põhjus, miks ma Peebule sellest rääkisin ja miks ma ei hakanud kirjutama avaldust kaposse ega tegema seda kuidagi avalikuks,“ ütles rahandusminister. „Ütlesin Sildami nime presidendi kantseleile ja Jahilole välja 21. juunil.“

Võrklaev heidab Sildamile ette Delfile 5. augustil antud intervjuud, milles Sildam ei osanud öelda, kes võiks olla see salapärane tippametnik, kes on mitmetes vestlustes sidunud kantselei eelarvetaotlust riigikogus vastuvõetud eelnõude väljakuulutamisega. „Mina julgen öelda, et Toomas Sildam on valetanud,“ on Võrklaev konkreetne. „Kui Peep Jahilo sõnad teisipäeval [riigikogu riigieelarve kontrolli] komisjonis vastavad tõele, et pärast 21. juuni kõnet suhtles ta Sildamiga, et rahandusminister on sellise murega pöördunud, siis Sildam teadis, kellest jutt käib.“

Presidendi kantselei pöördus mais rahandusministri poole palvega saada 360 000 eurot lisaraha, kuid seda ei rahuldatud. Juunis tegeles riigikogu mitme vastaka seaduseelnõu – erinevad maksumuudatused ja abieluvõrdsus – vastuvõtmisega. Postimehe väitel hakkasidki ametnikud ja poliitikud sel ajal saama kõnesid, kus seoti kokku kantselei esitatud rahataotlus ja samal ajal riigikogus vastuvõetud seaduseelnõude väljakuulutamine.

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) täpsustab, et arutas presidendi kantselei juhi Peep Jahiloga lisaraha taotlust 15. maist 14. juunini meili teel. „Samas ajavahemikus jõudsid minuni signaalid vestlustest, millest kirjutas ka Postimees ja milles anti mõista, et seaduste väljakuulutamine ja lisataotluse rahuldamine on omavahel seotud,“ ütleb Võrklaev.

Võrklaev andis rahastamisega seotud otsusest Jahilole teada enne jaanipäeva „Muuhulgas märkisin, et minu hinnangul on selline tegevus ebaeetiline ega jätnud mulle muud valikut, kui jätta lisataotlus rahuldamata. Minu soov oli, et presidendi kantselei teeks sellest juhtumist omad järeldused ning sellised asjad enam ei korduks,“ ütles Võrklaev.