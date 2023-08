Koerte ränk rünnak viis perenaise kohtu alla

Möödunud aasta novembris langes Põltsamaa vallas Tammiku külas 26aastane naine koduõuel naabrikoerte- suurte Tiibeti mastifi ja hundikoera – rünnaku alla. Koerad puresid naise jalgu ja käsi, eriti vasakut kätt, millega ta nägu kaitses, ja samuti pead, tõmmates tal koos nahaga juukseid peast, on kirjutanud varasemalt Õhtuleht. Toona läks Sandra (26) talu hoovis asuvasse sauna ja noore naise isa Gunnar on öelnud, et tütar on elus tänu väimeespojale, kes Sandra sülle haaras ning kahe suure koeraga võideldes maja poole taandus.

Gunnari sõnul oli rünnak nõnda armutu, et tütre arvates oli ühel hetkel tal surm silme ees. „Oli mastifile otsa vaadanud ja karjunud, et ta ei taha veel surra,“ on Gunnar Õhtulehele rääkinud. Nüüdseks on Lõuna ringkonnaprokuratuur saatnud kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse 44-aastast naist selles, et ta tekitas oma tegevusetusega teisele inimesele ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse.

„Süüdistuse kohaselt pidas naine Põltsamaal Tammiku külas kaht suurt koera, kuid kuna territoorium ei olnud piiratud nii, et koerad välja ei pääseks, ründasid nad 2022. aasta 12. novembril naaberkinnistul 26-aastast naist, põhjustades talle eluohtliku tervisekahjustuse,“ ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius Õhtulehele.