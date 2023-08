SÕJAKOKKUVÕTE | Nädala neljas rünnak Moskva lähedal

Venemaa kaitseministeerium teatas neljapäeva varahommikul, et nende jõud tulistasid öösel Krimmi lähedal alla 11 Ukraina drooni ning kaks Moskva suunas lennanud drooni. Kui nii, siis see on nädala jooksul vähemalt neljas rünnak Venemaa pealinna lähedal.

Sõjauuringute instituut (ISW) kirjutas, et nähtavasti on ukrainlastel õnnestunud Hersoni oblastis ületada Dnepri jõgi ning seega pääseda läbi ka vaenlase kaitseliinidest. ISW toetub oma raportis Vene sõjablogijate hädakisale sel teemal. Moskva määratud nukuvalitsuse juht Vladimir Saldo teatas selle peale, et Vene armeel õnnestus ukrainlased tagasi lüüa. ISW vaatlejad usuvad, et Saldo väitis seda rohkem paanika ära hoidmiseks venemeelses inforuumis. Väljaanne Kyiv Independent aga kirjutas neljapäeval, et Ukraina sõdurid käivad lausa regulaarselt üle Dnepri vastast kimbutamas. Ühe allika sõnul on nad kinni nabinud ja Ukraina kontrolli all olevale alale toimetanud 16 Vene sõdurit. Iga selline operatsioon on mõistagi ohtlik ning võib osalejatele jääda ka elu viimaseks, möönavad nad ise.