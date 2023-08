Kas sinu luba ikka kehtib? Juhiloa vahetus ja kõik, mida pead sellest teadma!

Eesti piires ei ole Eestis väljastatud juhiloa kaasaskandmine kohustuslik, kui juhil on kaasas isikut tõendav dokument (õigust juhtida tõendatakse liiklusregistri andmetega). Nii ei ole ka imestada, kui juhiluba on jäänud sahtlinurka vedelema ja mis on silma alt ära, läheb meelest...

Tavapäraselt on juhiloa kehtivusajaks kümme aastat, esmane juhiluba kehtib kaks aastat. Piiratud juhtimisõigusega juhiluba (alates 16. eluaastast) kehtib kuni juhiloa omaniku 18-aastaseks saamiseni. C-, C1-, D-, D1-, CE-, C1E-, DE-, D1E-alamkategooria mootorsõiduki juhiluba kehtivusajaks on 5 aastat.

Kui hakkasid kahtlema juhiloa kehtivusajas ning dokumenti pole käepärast, siis saad kehtivust mugavalt kontrollida Transpordiameti e-teeninduses. Tea, et kui juhiluba pole ära vahetatud viie aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest alates, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada sooritades edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

Kui sinu juhiluba vajab peagi vahetamist, siis siin on Mobire.ee asjalik juhend:

1. Kõige mugavam on juhiluba vahetada e-teeninduses. Logi selleks sisse Transpordiameti e-teenindusse.

2. Vali „Juhiloa vahetamine“, mis on leitav avalehel või kui valid menüüst „Juht“.

3. Vali, kas vana juhiluba on alles või kadunud. Kui see on kadunud, on vaja esitada ka seletuskiri või politseiasutuse, päästeasutuse või muu pädeva asutuse tõend juhiloa varguse või hävimise kohta.