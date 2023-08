Uimastite ja sõltuvuste keskuse juht Aljona Kurbatova: „Kanepit ei pea noored enam üldse uimastiks.“

„Inimesele on välja kirjutatud antidepressandid, aga ta läheb peole ning joob alkoholi ning teeb kokaiini peale ja see saabki saatuslikuks. Eraldi ei oleks need surmavad, aga koos võttes on,“ räägib tervise arengu instituudi uimastite ja sõltuvuste keskuse juht Aljona Kurbatova.