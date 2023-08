JUHTKIRI | Kas sina oled end puukide vastu vaktsineerinud?

Oh kui valusalt see kätte maksis! Peale kahenädalast puukentsefaliidi põdemist on ta käimisvõimetu ning rääkides kipub pudistama. Noor mees. Siiski läks tal mõnevõrra paremini kui ettevõtjast Saaremaa pereisal, kes suri puugihaiguse tagajärjel.

Puugid on selle suve õuduslugu, mis alles võtab koledamaid tuure, kuna paljud kannatajad ei pruugi olla puhkuselt veel arsti juurde jõudnud. Lisaks eestlane, eriti mees, ju ei taha viriseda – alles siis, kui pilt juba taskusse kipub, lubatakse kiirabi kutsuda. Sageli on siis kahju juba tervisele tehtud.

Puukide rohkuse taga on nähtud kliimamuutust, mis koos soojaga on pannud ka putukad vohama. See kõik loonud olukorra, kus tänavu on Eestis puugihaigusi diagnoositud 1829 inimesel. Ainuüksi suvekuudega on Harju maakonnas registreeritud 397 nakkusjuhtumit.

Seni on leitud, et linnas pole vaja puuke karta. Väga vale arusaam. Viimasel ajal on väga moodsad üleskutsed – ära niida muru, anna putukatele võimalus elurikkust arendada. Puukide arvukus linna rohealadel võib olla üsna kõrge, kuni 26 puuki 100 ruutmeetri kohta. Vaevalt et nad aru said, et seda rikkust võidakse aretada inimeste eneste sandistamise arvelt.

Tallinnas kui käesoleva aasta Euroopa rohelises pealinnas registreeriti juunis 109 puukborrelioosi ja kaks puukentsefaliiti nakatumist. Seda on peaaegu neli korda rohkem kui looduslähedasemal Saaremaal, kus neid oli samal ajal 29.