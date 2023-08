KEEGI EI VÕITNUD | Mart Soidro: miks oli Reformil vaja tüli kiskuda? Taheti ilmselt presidenti taltsutada, et ta oleks tasane ja tubli

Elu tundus oravate jaoks nagu lill. Saadi 37 kohta, mis on taasiseseisvunud Eesti teine valimistulemus. Vaesed kosilased (konkurendid) olid juba samal ööl ukse taga – vali, keda tahad. Oli võimalik teha koalitsioon Eesti 200 (14) ja sotsiaaldemokraatidega (9), aga ka Keskerakonna (16) ja Isamaaga (8). Esimene andis kokku 60, teine 61 kohta. Igatahes jäi varuvariant, et kui koalitsioonikaaslastele midagi ei meeldi ja nad kipuvad pusklema, saab partnerid tuimalt välja vahetada. Aga selge on ka see, et oravatel oli kindlasti kergem praeguste koalitsioonikaaslastega valitseda – Eesti 200 liikmed on sinisilmsed ja kogenematud ning sotsid mökud. Vähemasti pealtnäha. Mõlemad väikevennad said valitsuses kolm portfelli ja Reformierakond seitse. Õiglane jaotus, sest Eesti 200 ja sotsid said kahe peale 23 ja Reformierakond üksi 37 kohta.