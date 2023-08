MAKSA KAKS MILJONIT VÕI HÄVI! Eesti suurim lunavaranõue on vaid jäämäe tipp

Eesti suurima lunavaranõude sihtmärgiks osutus tuntud ettevõte, kellelt nõuti andmete vabastamise eest ennekuulmatud kaks miljonit eurot. Viie viimase aastaga on ametlikult registreeritud sadakond lunavararünnet, kuid ilmselt on see vaid jäämäe tipp.