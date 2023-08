VIDEO | Läänemets: automaksu tuleb arutada koos liikuvusreformiga

Peaminister Kaja Kallas ütles, et viimased kuud on näidanud, et kiire hinnatõusu aeg on möödas ja oleme lähenemas Euroopa Liidu keskmisele näitajale. Suurim mõju tuleneb sisendhindade langusest.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et suve jooksul on mitu korda tõstatatud teema, et Läti ja Leedu tühistavad elamislubasid ja saadavad Vene Föderatsiooni kodanikke riigist välja, aga meie nii ei tee. Läänemets ütles, et Eestis on inimeste meelsust kontrollitud ankeetide ja intervjuudega. „Ei pea alati tegema täpselt nii nagu teised riigid,“ ütles Läänemets. Naaberriikides kehtib pikaajalise elamisloa saamiseks A2-keelenõue, kuid Eestis ambitsioonikam B2-taseme nõue. „Kes keelt ei oska, ei ole seda luba saanud,“ rõhutas minister. Läänemets lisas, et riigi julgeolekut tagab ka relvalubade väljastamise piiramine kodakondsuse põhjal. Keeldutud on 600 inimesele elamisloa väljastamisest, mis on oluliselt rohkem kui enne sanktsioone.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo rääkis, et majanduslikus kohanemisperioodis on kõikumised paratamatud, kuid ta on kindel, et Eesti väljub sellest võitjana. Riisalo ütles, et oluline on toetada Eesti ettevõtteid välisturgudel. Enne suve moodustati äridiplomaatiaga tegelev valitsuskomisjon, eile toimus komisjoni kohtumine koos kuue ministriga.

Riisalo rääkis edasiminekust personaalse e-riigiga, mis puudutab ka ettevõtteid. Esimesed olulised projektid käivituvad sel sügisel.

Läänemetsalt küsiti automaksu teemal, et mis on sotside seisukoht. Läänemets ütles, et valitsus hakkab seda pikemalt arutama ja sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline lahendada puuetega inimeste ja väiksema sissetulekuga inimeste maksmisvõimekuse küsimused. Läänemets rõhutus liikuvusreformi olulisust, seda tuleks vaadata automaksuga koos.

Kui liikuvusreform nii kiiresti käiku ei lähe, kas sotsid sooviksid automaksu edasilükkumist? Läänemets vastas, et liikuvusreformi tuleks teha kiiremini ja etapiliselt. Ideaalis võiks Eestis olla võimalus osta sihtkohapõhiliselt ühistranspordipiletit, mitte mitu eraldi piletit, tõi Läänemets näiteks.