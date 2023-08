ILMA ITATA EESTI | Maire Aunaste: jälitasin teda nagu maailma kõige häbelikum verekoer. Puänt – nagu kõige halvemas teatritükis – jäi ära!

Eesti ilma Ita Everita on nagu maailm ilma John Lennoni muusikata, Hemingway keeleta või Amy Winehouse'i hääleta. Mõnda neist olen ma igatsenud öösiti läbi pisarate. Aga Rein Arenit või Heino Mandrit olen leinanud valjude sõnadega, sest andekate inimeste lahkumine on kaotus tervele rahvale. Me ei saa kunagi üle Urmas Kibuspuu, Sulev Luige ja Jüri Krjukovi lahkumisest keset pooleli jäänud elu, sest meile tundub õigusega, et nii andekate inimeste elud kuuluvad meile kõigile.