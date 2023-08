Tallinna linn põhjendab, miks ei saadud ilvest kätte – loom oli liiga kiire!

Juuli lõpus nähti Põhja-Tallinnas ringi luusimas ilvest. „Jäägriabi on teateid saanud, kuid loom on kiire liikuja ja seetõttu linna tingimustes raskesti kinni püütav,” selgitas toona Kristiina Kupper Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist. Arvati, et ilves leidis tee Hipodroomi kanti Stroomi metsa.