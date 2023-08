Politsei ei saa uurida Ott Leplandi nimel avaldatud libateateid

Internetti tekib iga päev libateateid, mille eesmärk on inimese tähelepanu äratada ja välja petta raha või andmeid. Nimelt ütleb võlts Ott Lepland Facebooki postituses: „Mul on häbi sellepärast, mida olen teinud.“ Lepland on häirivatest asjaoludest teavitanud ka veebipolitseid

„Kuna kannatanuid ei olnud, siis ei ole seal politseil midagi menetleda. Loomulikult aitab politsei neid osapooli, kelle nimel võltsitud veebilehti tehakse – veebipolitseinikud aitavad valest veebilehest teavitada ja neid maha saada. Samuti antakse nõu inimestele, kelle nime ja nägu pettuseks kasutatakse,” selgitas politsei pressiesindaja Barbara Lichtfeldt. Oma õiguste kaitseks on võimalus pöörduda kohtusse, lisas ta