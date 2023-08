SÕJAKOKKUVÕTE | Austria eksministri idüll Vene külakeses

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak selgitas Ukraina edusamme vasturünnakus, seda vastusena neile vaatlejatele, kelle hinnangul pole see läinud nii kiiresti ja edukalt, kui loodeti. „Kui keegi räägib Ukraina vastupealetungist, selle kiirusest, suundadest ja efektiivsusest ning annab nõu või teatab enesekindlalt, et miski ei lähe plaanipäraselt, siis tuleb meeles pidada, et [enne täiemahulist sissetungi] nimetati Vene armeed tõsimeeli teiseks armeeks maailmas, mida kardeti hüsteeriliselt. Seda isegi ei kujutatud ette, et tema vastu saab tõhusalt võidelda,“ sõnas Podoljak. Ta tõi ka esile, et sõja alguses arvasid paljud analüütikud ekslikult, et Vene armee marsib lihtsalt Ukrainast läbi ja võtab mõne päeva jooksul Kiievi ära.