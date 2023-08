Moskva sõjaväetehase plahvatuses sai viga 50 inimest

Uudisteagentuuri TASS teatel kärgatas plahvatus Zagorski optika- ja mehaanikatehase katlaruumis, RIA Novosti teatel aga pürotehnikalaos, mida rentis tehase territooriumil üks teine ettevõte. Tehas valmistab varustust teiste seas ka Vene armeele. Täpsemalt arendab ning toodab see sõjaväele, korrakaitseorganitele, tööstusele ja haiglatele mõeldud optilisi seadmeid. Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov kommenteeris algul, et tehas rentis ladu välja, hiljem aga hakkas rääkima, et tehas ei tooda enam ammu optikaseadmeid, vaid ongi nüüd suuremalt jaolt pürotehnika tootmise peal. Info tehast haldava ettevõtte veebilehel selle jutuga kokku ei lähe.