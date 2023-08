Legendaarne sumomaadleja kinkis Simuna vabatahtlikele kaks päästeautot

Tegelikult hakkasid Simuna vabatahtlike päästjate garaažist Kaido Höövelsoni kingitud autod sündmuskohtadele vurama juba varem, kuid äsja sai kingitus ametlikuks. Vabatahtlike garaažis on uluall ka päästeauto, mille Höövelson üheksa aastat tagasi pulmakingiks sai. Sumolegend nendib, et kingitud asju edasi ei kingita, aga see kink läks õigesse kohta.