JUHTKIRI | Aitäh, Ita, kõige eest!

See oligi Ita Everina tuntud nähtuse tunnus – igihaljas olek. Tundus, et ta on ajatu, väljaspool mateeriat. Üha uued põlvkonnad leidsid end nii teatri, kinolina kui ka teleekraani vahendusel tema rollidesse armumast. Ita, pärisnimega Ilse Ever oli keegi, keda armastati olenemata vanusest, seisusest, elukohast või kultuuritarbimise harjumusest.