Tallinki laevale eksis haruldane reisja

Pruunsuulat nähti juba esmaspäeval piirivalve patrullkaatri Turva pardal ning Tallink Siljal märgatud lind on ilmselt sama isend. Piltidelt paistab, et linnul on tumepruun kõht, mis viitab isendi noorele vanusele. Täiskasvanud pruunisuulal on kõht hele.