Peab ise nägema: Rocca al Mares rajati mere äärde riigi ilusaimad kodud

Eesti suurima kinnisvarabüroo frantsiisi Uus Maa al Mare juhatuse liikme ja maakleri Elena Tomsoni sõnul on Merirahu Villade arendus ainulaadne projekt, mis asub 2,5hektarilisel krundil otse mere ääres ja vabaõhumuuseumi kõrval. „Väga suurele krundile rajati teadlikult vähe maju ja kortereid ning osa territooriumist jäetakse merevaatega parkmetsaks, kust viib jalgrada randa ja Kakumäe sadamasse,“ ütles Tomson.

„Ümberringi on ehituskeelutsoonid. Kogu kant on väga looduskaunis, vaikne ja samas kesklinna lähedal. Siia enam rohkem midagi ümber ei arendata – seega jääb see kant alati väga eriliseks ja nõutuks ning hoiab investeeringu väärtust ka inflatsiooni või majanduslanguse ajal. Ligi kaks kolmandikku 24st uuest kodust on juba omaniku leidnud,“ lisas Tomson.

„Kinnisvarakonsultandina näen palju erinevaid uusarendusi, aga Merirahu Villad lummab esimesest pilgust erilise asukoha ning eksklusiivse eramajadega võrreldava kvaliteediga. Hooned on ehitatud monoliitbetoonist, mis on kalleim lahendus sellise mahuga arenduste puhul,“ rõhutab Uus Maa konsultant.

Majad lõid Eesti nõutuimad arhitektid

Merirahu Villad projekteerisid Eesti ühed auhinnatumad uue põlvkonna arhitektid Martin Aunin ning sisearhitekt Meelis Press. Majade ehitaja on kvaliteetkinnisvara arendaja Mitt & Perlebach, mis kasutab kõrgema tasemega materjale ja tööjõudu. „Millegi arvelt pole kompromisse tehtud ning sellist kvaliteeti on mujalt tõesti raske leida,„ kommenteeris Mitt & Perlebach projektijuht Tanel Aruja. “Meil on hea meel, et suurepärane koostöö, mis hakkas juba 2018. aastal eelmise etapi ehitusega, jätkus järgmise etapi puhul. Tegemist on väärika projektiga mis on piirkonna pärliks.“

Elena Tomsoni sõnul on mitmed senised Merirahu Villade ostjad kohalikud inimesed, kes soovivad elada justkui eramajas, kuid mitte muretseda majaomaniku kohustuste pärast. „Näiteks need, kelle lapsed on suureks kasvanud ja kes ei soovi enam eramu haldamisega tegeleda, aga samas tahaks terrassil aiavaadet nautida ja rannas jalutamas käia. Koduostjate seas on ka noorema põlvkonna inimesi, kes näevad õigustatult siin oma laste jaoks ideaalset kasvukeskkonda,“ lisas Tomson.