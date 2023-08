PINGED LÕUNA-AAFRIKAS: verejanuline parteijuht kutsub oma pooldajaid võika laulu toel üles valgeid talunikke tapma

Lõuna-Aafrika Vabariigis (LAV) on rassipinged olnud läbi ajaloo olulisel kohal. Seda juba alates 17. sajandi lõpust, mil sinna saabusid Euroopa (eelkõige Hollandi) kolonisaatorid. Nende järeltulijad – buurid ehk afrikandrid – valitsesid LAVi 1994. aastani. Siis lõppes riigis valgete vähemuse režiim ning võimule tuli Aafrika Rahvuskongress (ANC) ja Nelson Mandela. Praegu on aga olukord taas üsna ärev ning surmavate rünnakute alla on sattunud valged talunikud.