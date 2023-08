Väike-Maarja vallas uppus vanem mees

Kolmapäeval, 9. juulil kell 12.35 tuli häirekeskusele teade, et Tammiku järves on vees vanem härrasmees. Kohaliku talu elanikud kuulsid mehe appihüüdeid ning teavitasid otsekohe päästjad. Päästjad jõudsid kohale kell 12.50 ning tõid mehe kohe veest välja. Paraku ei õnnestunud mehe elu päästa. Mees anti üle politseile, kes selgitab välja täpse surmapõhjuse.

Sel aastal on Eestis uppunud 28 inimest, 21 nendest on olnud 50aastased või vanemad. Eelmise aasta samal perioodil uppus 18 inimest, 9 nendest olid 50aastased või vanemad inimesed.

Sügavasse vette ujuma minnes on oma tervisliku seisundi ja füüsilise vormi ülehindamine eluohtlik. Vanematel ja kehvema füüsilise vormiga inimesetel on turvalisem ujuda kalda läheduses koos kaaslastega ning hoida nendega kontakti. Uppuv inimene üldjuhul häält ei tee, sest tema jõud läheb enda pinnal hoidmiseks. Uppuja tunneb ära selle järgi, et ta vajub aeg ajalt vee alla ja ahmib pinnale tulles meeleheitlikult õhku.