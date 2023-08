Linn maksis transpordiametist lahkunud juhile hüvitist 21 560 eurot

Andres Harjo kinnitas toona Vikerraadios, et tahab kummutada selle, kas tema lahkumine on seotud suurehitustega, mis on linlaste igapäevaelu pea peale pööranud või kas tal oli konflikt linna juhtkonnaga. „Ei, ei ja ei." Harjo lisas, et kolmas spekulatsioon, mille ta tagasi lükkab, on kahtlused mingites rikkumistes, mis võiksid tulevikus avalikuks saada, vahendas toona ERR.