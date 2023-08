Linn maksis ametist lahkunud transpordiameti juhile 21 560 eurot hüvitist

Andres Harjo kinnitas toona Vikerraadios, et tahab kummutada selle, et kas tema lahkumine on seotud suurehitustega, mis on linlaste igapäevaelu pea peale pööranud või kas mul oli konflikt linna juhtkonnaga? „Ei, ei ja ei." Harjo lisas, et kolmas spekulatsioon, mille ta tagasi lükkab, on kahtlused mingites rikkumistes, mis võiksid tulevikus avalikuks saada, vahendas toona ERR.

Jekaterina Fedkina abilinnapea Vladimir Sveti büroost ütles, et Andres Harjole, kes on juhtinud Tallinna transpordiametit üle 17 aasta, maksti hüvitist tema nelja kuu põhipalga ulatuses. Nelja kuu hüvitis kokku 21 560 eurot, lisas ta.