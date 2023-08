„OLIN TEMA PANTVANG!“ Hispaania näitlejate poeg tunnistas üles oma austaja tapmise ja tükeldamise

29aastane Daniel Sancho on pärit näitlejate suguvõsast. Tema ema on näitlejatar Silvia Bronchalo, eriti tuntud on Hispaania televaatajatele aga tema isa Rodolfo Sancho, kes on peaosatäitja populaarses Hispaania fantaasiaseriaalis „El ministerio del tiempo“ (eesti k – „Ajaministeerium“). Ka Daniel armastab kaamerat, tal oli YouTube'is oma kokanduskanal, samuti töötab ta ajalehe El Pais andmeil Madridi restoranis.