JUHTKIRI | Vaevalt et Sildam kauples stiilis: raha meile, seadused teile. Kuid ametis jätkata ta ei saa

Fakt on, et need vestlused (kaks tükki) peeti ja keegi pole ümber lükanud, et kaheti- (või üheti) mõistetavust üldse polnud ning minister Mart Võrklaev ja rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks valetavad. Ministeeriumi pool kuulis sõnades väljapressimist, teine pool eitab seda, kuid tunnistab, et vahest kõlas mõni nali kohatuna.

Esiteks. Iga kantselei ametnik on tööl sisuliselt ühel põhjusel – aidata presidenti ja teda töös toetada. Seal ei saa olla isiklikke ambitsioone ja veidraid nalju, sest presidendi ametikoht on niivõrd tähtis. Hetkel on presidendi institutsioonil kahtlused altkäemaksu küsimises. See ei saa kuidagi presidenti toetada.

Kui kantselei koosseis jätkab samamoodi nagu praegu, on kõik järgmised presidendi otsused raamistatud selle jamaga. Seda ei tohi juhtuda. Presidendi erapooletus ei tohi olla rünnatav.

Haavata saab ka presidendi suhtlus inimestega. Kohtumised üle riigi on osa presidendi tööst – mis mõtted võivad tekkida, kui riigipeaga ühes puututakse kokku ka inimestega kantseleist, kelle terav keel tõi kaasa nii piinliku seiga? Kas president on nende jaoks tõsiseltvõetav või seostatakse teda ja teda ümbritsevat kuidagi teisiti?