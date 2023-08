AIAS PAISUB HIIDMUNA: kas see sünnib süüa?

„Tõenäoliselt on tegemist hiidmunaga (Calvatia gigantea). Hiidmuna on väga hea söögiseen, aga süüa võib ainult seest täiesti valgeid seeni. Hiidmuna kasvades hakkab sisemus pruuniks muutuma, st seeneeosed küpsevad – siis see enam süüa ei kõlba,“ rääkis botaanik Marja-Liisa Kämärä. Võib ka öelda, et vananedes läheb pigem seest kollakakas ja siis hallikaks, siis ei saa enam süüa.