KODULAEN INFLATSIOONI AJAL | Millega peaksid arvestama ja kas kõrge euribori ajal tasub kodulaenu võtta?

Esmalt adresseerime praeguste laenuvõtjate põhimuret – intressimäärad on tõepoolest tõusnud, kuid see ei tähenda, et nad püsivad igavesti kõrgel. Eluasemelaen on arvatavasti kõige pikem finantskohustus, mida oma elu jooksul võetakse ehk 20-aastase laenuperioodi jooksul tuleb paratamatult ette nii tõuse kui ka mõõne. Hea finantsdistsipliiniga saab aga rasked ajad muretult ületatud.