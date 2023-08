VIDEO | Peep Jahilo: Toomas Sildam võttis omaks, et ta võib-olla kasutas väljendeid, mis võisid jätta vale mulje

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on neil päevil avalikkuse ette kerkinud küsimused presidendi institutsiooni rahastamise ja seaduste väljakuulutamise vaheliste seost kohta väga tõsised. „Peame saama selged vastused. Presidendi institutsioon peab olema täiesti sõltumatu ning presidendi kantselei rahastamine peab olema läbipaistev. Siin ei ole ruumi ühegi kahtluse õhku jätmiseks,“ märkis Reinsalu.

Istungile on kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, presidendi kantselei direktor Peep Jahilo, riigikontrolör Janar Holm ning riigikontrolli esindaja.

Mart Võrklaeva sõnul arutati maikuus Peep Jahiloga lisataotlust reservist. 14. juunil saatis ta Jahilole kirja, et raha on antud juba nii 2022. aasta reservist kui ka 2023. aasta eelarvest. „Me ei näe, et täiendavalt oleks võimalik raha anda,“ sõnab Võrklaev. „Reservi majandamiskuludeks tavaliselt ei kasutata.“

Toomas Sildam helistas 19. mai õhtul Võrklaevale, et riigikogus olevat hulk eelnõusid, millega on ilmselt kiire. Teisalt puudutas Sildam oma kõnes ka presidendi kantselei poolset rahataotlust. „Head tunnet sellest ei jäänud,“ ütles Võrklaev.

9. juuni helistas rahandusministrile kantsler ning kirjeldas samuti vestlust oma Sildamiga ja muljet, et kaks asja on seotud. „Võib ühe korra rääkida ja valesti aru saada, aga kui see on juhtunud teist korda…“ kirjeldas Võrklaev kahtluse kasvu. Talle jäi mulje, et kui taotlus rahuldatakse, kuulutab president seadused välja.

Olukorras pidas ta ainuõigeks lahenduseks taotluse tagasilükkamist. Võrklaev selgitas moraalse probleemi tagamaid Jahilole telefoni teel, kes ministri väitel mõistis olukorda.