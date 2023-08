DROONIRÜNNAKUD MOSKVAS | Oleg Samorodni: tavalistes venelastes kutsuvad need esile vaid pahatahtlikku rahulolu

Me ei tea, kes Moskvasse lahingudroone välja laseb. Ukraina ei tunnista ametlikult oma osalemist nendes juhtumites. Ja miks peaks Kiiev seda tunnistama? Iisrael ju ei tunnista ametlikult, et Mossad tapab islamistlikke terroriste üle kogu maailma. Kui see on vajalik Iisraeli riigi julgeoleku tagamiseks.