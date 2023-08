Politsei uurib pettusekahtlust poksivõistlusel

Võistlus pidi aset leidma Tartus märtsis, kuid see jäi ära ja ürituse korraldaja nõudis Piletilevilt raha tagasi. „Enamik pileteid osteti mobiilimaksega, mis on ebatavaline, ja kahtlustatakse pettust,“ nentis pileteid müüv ettevõte toona Postimehele.

Poksivõistlusel pidanuks toona A. Le Coqi spordihoones pidanud teiste seas vastakuti astuma odaviskekuulsus Andrus Värnik ja mitmekordne Eesti poksimeister Mait Metsis. Politsei on juhtunus alustanud menetluse kelmuse paragrahvi järgi. Uurimine peaks käima siiani.